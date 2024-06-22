Казахстанские лучники вышли в финал этапа Кубка мира в Турции

Представители команды Казахстана по стрельбе из лука Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова вышли в финале этапа Кубка мира в Анталье (Турция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Лучники поборются за золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.

В плей-офф казахстанский дуэт оказался сильнее Бразилии, Словении, Италии. В матче за первое место Казахстану будет противостоять Великобритания. Матч состоится завтра, 22 июня.