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    22:43, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские лучники вышли в финал этапа Кубка мира в Турции

    Казахстанские лучники вышли в финал этапа Кубка мира в Турции
    Фото: НОК РК

    Представители команды Казахстана по стрельбе из лука Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова вышли в финале этапа Кубка мира в Анталье (Турция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Лучники поборются за золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.

    В плей-офф казахстанский дуэт оказался сильнее Бразилии, Словении, Италии. В матче за первое место Казахстану будет противостоять Великобритания. Матч состоится завтра, 22 июня.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба из лука
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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