РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:24, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Казахстанские лучники выиграли «бронзу» Кубка Азии

    Казахстанские лучники выиграли «бронзу» Кубка Азии
    Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта РК

    На проходящем в столице Ирака Багдаде этапе Кубка Азии по стрельбе из лука мужская сборная Казахстана выиграла бронзовую медаль. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

    В дисциплине Compound bow наша команда в составе Акбарали Карабаева, Шамиля Сагутдинова и Бунеда Мирзаметова взяла верх над иракцами. Счет: 227-215.

    25 февраля пройдут соревнования в олимпийских дисциплинах - стрельбе из классического лука в личных и командных состязаниях.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба Стрельба из лука
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!