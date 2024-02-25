Казахстанские лучники выиграли «бронзу» Кубка Азии

На проходящем в столице Ирака Багдаде этапе Кубка Азии по стрельбе из лука мужская сборная Казахстана выиграла бронзовую медаль. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

В дисциплине Compound bow наша команда в составе Акбарали Карабаева, Шамиля Сагутдинова и Бунеда Мирзаметова взяла верх над иракцами. Счет: 227-215.

25 февраля пройдут соревнования в олимпийских дисциплинах - стрельбе из классического лука в личных и командных состязаниях.