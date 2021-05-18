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Казахстанские лучники стартовали на этапе Кубка мира в Швейцарии
18 Мая 2021 22:35
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Лозанне (Швейцария) стартовал второй этап Кубка мира по стрельбе из лука. Казахстанские лучники завершили квалификацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Первыми борьбу за медали начали стрелки из классического лука. В этом виде мужскую команду представляют Санжар Мусаев, Денис Ганькин, Султан Дузельбаев, Ильфат Абдуллин.
По итогам квалификационного раунда Ганькин показал 21-1 результат, Мусаев - 51-й, Абдуллин - 58-й, а Дузельбаев стал 73-м. Далее спортсменов ожидает следующий раунд, в котором борьба происходит по олимпийской системе.
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