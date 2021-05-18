Казахстанские лучники стартовали на этапе Кубка мира в Швейцарии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Лозанне (Швейцария) стартовал второй этап Кубка мира по стрельбе из лука. Казахстанские лучники завершили квалификацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первыми борьбу за медали начали стрелки из классического лука. В этом виде мужскую команду представляют Санжар Мусаев, Денис Ганькин, Султан Дузельбаев, Ильфат Абдуллин.

По итогам квалификационного раунда Ганькин показал 21-1 результат, Мусаев - 51-й, Абдуллин - 58-й, а Дузельбаев стал 73-м. Далее спортсменов ожидает следующий раунд, в котором борьба происходит по олимпийской системе.