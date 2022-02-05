Казахстанские «летающие лыжники» прошли квалификацию на Олимпиаде в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские атлеты Данил Васильев и Сергей Ткаченко в квалификации по прыжкам с трамплина отобрались в следующий раунд соревнований на Олимпиаде в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстан на соревнованиях представляли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. Оба атлета смогли выйти в первый раунд турнира.
В квалификации Данил Васильев заработал оценку 46,2, а Сергей Ткаченко – 43,1. Это позволило отечественным атлетам преодолеть барьер.
В квалификации приняли участие 53 спортсмена, 50 из них вышли в основной раунд.
По правилам квалификационного отбора, в первый основной раунд выходят 50 участников с наивысшими показателями.
Медали в этом виде программы будут разыграны завтра, 6 февраля.
Ранее сообщалось , что в субботу на зимних Олимпийских играх в Пекине будут разыграны первые комплекты медалей в соревнованиях по конькобежному спорту, лыжным гонкам, фристайлу и шорт-треку.
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