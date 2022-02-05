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Казахстанские «летающие лыжники» прошли квалификацию на Олимпиаде в Пекине

5 Февраля 2022 13:45
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Казахстанские «летающие лыжники» прошли квалификацию на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские атлеты Данил Васильев и Сергей Ткаченко в квалификации по прыжкам с трамплина отобрались в следующий раунд соревнований на Олимпиаде в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Казахстан на соревнованиях представляли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. Оба атлета смогли выйти в первый раунд турнира.

В квалификации Данил Васильев заработал оценку 46,2, а Сергей Ткаченко – 43,1. Это позволило отечественным атлетам преодолеть барьер.

В квалификации приняли участие 53 спортсмена, 50 из них вышли в основной раунд.

По правилам квалификационного отбора, в первый основной раунд выходят 50 участников с наивысшими показателями.

Медали в этом виде программы будут разыграны завтра, 6 февраля.

Ранее сообщалось , что в субботу на зимних Олимпийских играх в Пекине будут разыграны первые комплекты медалей в соревнованиях по конькобежному спорту, лыжным гонкам, фристайлу и шорт-треку.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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