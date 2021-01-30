Казахстанские «летающие лыжники» не прошли в финал этапа Кубка мира в Германии

ВИЛЛИНГЕН. КАЗИНФОРМ - В Виллингене (Германия) завершились квалификационные соревнования в рамках этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В старте приняли участие два казахстанских спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам квалификации оба казахстанских «летающих лыжника» не смогли пробиться в финальный этап соревнований. Муминов занял 51-е место, а Васильев расположился на последней 54-й строчке в итоговом протоколе квалификации.

Для казахстанских прыгунов этап в Виллингене стал первым в сезоне.



