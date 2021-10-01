Казахстанские легкоатлеты завоевали три «золота» на Чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители Казахстана приняли участие в Открытом Чемпионате Азии по легкой атлетике до 20-ти и до 18-ти лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В заключительные дни сентября (29-30.09.2021) в городе Ташкент (Узбекистан) проходит III Открытый Чемпионат Азии по легкой атлетике до 20 и до 18 лет. Где в составе сборной Республики Казахстан выступают наши юные спортсмены клуба «Алтай-Атлетикс», и в первый день соревнований сразу три золота. Это Рыпакова Анастасия — 5.90 (прыжки в длину), Бромат Валерия — 12.32 (100 м) и Ефим Тарасов — 49.04 (400 м), а также Анастасия и Валерия в составе сборной РК выиграли эстафету 4 по 100 м. Поздравляем наших спортсменов!» — сообщает пресс-служба клуба «Алтай Атлетикс».