11 Мая 2022 12:39

Казахстанские легкоатлеты завоевали три бронзовые медали Сурдлимпиады

БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - На XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии казахстанские легкоатлеты завоевали три бронзовые медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В девятый соревновательный день летних игр казахстанская легкоатлетка Ольга Хижнякова, показав результат 29,89 метров в метании молота, завоевала бронзовую медаль. Это вторая медаль Ольги на 24-х Сурдлимпийских играх. Ранее она завоевала серебряную медаль в толкании ядра.

В этот же день казахстанец Рауан Бейсебай, выступавший в прыжках с шестом, завоевал бронзовую медаль показав результат 3,30 м. Легкоатлет Фархат Кыстаубаев преодолев бег на 110 метров с барьерами за 15,8 секунд, занял третье место.

Также среди женщин в прыжках в длину казахстанка Фаина Меирманова заняла 5 место.

Напомним, что 24-ы Сурдлимпийские игры проходят в бразильском городе Кашиас-де-сул, в котором принимают участие более 4000 спортсменов из 100 стран мира.



















