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    16:09, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанские легкоатлеты завоевали четыре медали на турнире в Турции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по легкой атлетике приняла участие в международном турнире в Турции. Результатом стали четыре медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Первыми местами отметились Римма Кашафутдинова (100 метров) и Аделина Ахметова (400 метров). На вторую ступень пьедестала поднялись Диана Нусупбекова (метание молота) и Виталий Земс (200 метров). Вячеслав Земс (400 метров) и Владислав Григорьев (100 метров) завершили выступление на четвертом месте.


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