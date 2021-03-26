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    14:35, 26 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские легкоатлеты-паралимпийцы завоевали четыре «золота» на турнире в Тунисе

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    НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тунисе завершился Гран При Мира по пара легкая атлетике Тунис 2021. В соревновании принимали участие 479 атлетов из 59 стран мира. Казахстан представили 12 спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 9 медалей: 4 – золотых, 3 – серебряных, 2 – бронзовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

    Золото:
    Мансурбаев Равиль - толкание ядра
    Мукашбеков Дастан – метание диска
    Жоламан Еламан – метание копья
    Абилькасымкызы Салтанат – бег на 100 метров

    Серебро:
    Мукашбеков Дастан – толкание ядра
    Залезняк Иван – метание диска
    Мансурбаев Равиль – метание диска

    Бронза:
    Жоламан Еламан – метание диска
    Лукутин Алексей – толкание ядра

    «Перед международным турниром были проведены учебно-тренировочные сборы в городе Алматы. Национальная сборная приехала в хорошей подготовленной форме. Мы заняли 12-ое командное место среди 59 стран. Равиль Мансурбаев, Жоламан Еламан, Дастан Мукашбеков завоевали медали в разных дисциплинах. Следующий планируемый старт – это Гран При Мира по пара легкой атлетике Эзоло 2021 в Италии в апреле. Будем готовиться к нему», - сказал г лавный тренер национальной сборной по пара лёгкой атлетике Тахир Мамашаев:


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