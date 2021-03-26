Казахстанские легкоатлеты-паралимпийцы завоевали четыре «золота» на турнире в Тунисе
Золото:
Мансурбаев Равиль - толкание ядра
Мукашбеков Дастан – метание диска
Жоламан Еламан – метание копья
Абилькасымкызы Салтанат – бег на 100 метров
Серебро:
Мукашбеков Дастан – толкание ядра
Залезняк Иван – метание диска
Мансурбаев Равиль – метание диска
Бронза:
Жоламан Еламан – метание диска
Лукутин Алексей – толкание ядра
«Перед международным турниром были проведены учебно-тренировочные сборы в городе Алматы. Национальная сборная приехала в хорошей подготовленной форме. Мы заняли 12-ое командное место среди 59 стран. Равиль Мансурбаев, Жоламан Еламан, Дастан Мукашбеков завоевали медали в разных дисциплинах. Следующий планируемый старт – это Гран При Мира по пара легкой атлетике Эзоло 2021 в Италии в апреле. Будем готовиться к нему», - сказал г лавный тренер национальной сборной по пара лёгкой атлетике Тахир Мамашаев: