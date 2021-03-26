Казахстанские легкоатлеты-паралимпийцы завоевали четыре «золота» на турнире в Тунисе

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тунисе завершился Гран При Мира по пара легкая атлетике Тунис 2021. В соревновании принимали участие 479 атлетов из 59 стран мира. Казахстан представили 12 спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 9 медалей: 4 – золотых, 3 – серебряных, 2 – бронзовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

Золото:

Мансурбаев Равиль - толкание ядра

Мукашбеков Дастан – метание диска

Жоламан Еламан – метание копья

Абилькасымкызы Салтанат – бег на 100 метров

Серебро:

Мукашбеков Дастан – толкание ядра

Залезняк Иван – метание диска

Мансурбаев Равиль – метание диска

Бронза:

Жоламан Еламан – метание диска

Лукутин Алексей – толкание ядра

«Перед международным турниром были проведены учебно-тренировочные сборы в городе Алматы. Национальная сборная приехала в хорошей подготовленной форме. Мы заняли 12-ое командное место среди 59 стран. Равиль Мансурбаев, Жоламан Еламан, Дастан Мукашбеков завоевали медали в разных дисциплинах. Следующий планируемый старт – это Гран При Мира по пара легкой атлетике Эзоло 2021 в Италии в апреле. Будем готовиться к нему», - сказал г лавный тренер национальной сборной по пара лёгкой атлетике Тахир Мамашаев: