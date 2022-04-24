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    16:30, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанские легкоатлеты дебютировали на турнире в Словакии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские легкоатлеты Галина Якушева, Полина Репина и Георгий Шейко дебютировали в спортивной ходьбе на дистанции 35 километров на международном соревновании серии World Athletics Race Walking Gold Tour «Dudinska 50» в словацком городе Дудинце. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Галина Якушева заняла 25 место с результатом 3:03:45 и установила рекорд Казахстана, впервые зафиксированный на этой дистанции. ⠀

    Полина Репина заняла 29 место с результатом 3:07:56.⠀

    Георгий Шейко остановился на 26-й строчке общего зачета с результатом 2:36:37. ⠀


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