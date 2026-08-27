Казахстанские креаторы отмечены на TikTok LIVE Community Fest 2026 в Бангкоке

В первой половине 2026 года количество активных креаторов TikTok LIVE в странах Юго-Восточной и Центральной Азии выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazinform.

Данные представили на TikTok LIVE Community Fest 2026 в Бангкоке, где казахстанские креаторы получили международное признание, подтвердив растущее влияние локального стримингового сообщества на глобальной сцене платформы.

TikTok LIVE Community Fest 2026 прошел в столице Таиланда под девизом «Be Part of the Win» («Станьте частью победы»). Событие собрало более 300 LIVE-креаторов из стран Юго-Восточной и Центральной Азии, которые смогли познакомиться друг с другом, обменяться опытом и вместе отметить достижения регионального сообщества.

Фестиваль проводится третий год подряд и направлен на поддержку как начинающих, так и опытных креаторов. Платформа предоставляет авторам возможности для обмена знаниями, образовательные ресурсы и различные инструменты, которые помогают развивать навыки работы с аудиторией и делают прямые эфиры перспективным направлением профессиональной деятельности.

Одним из центральных событий вечера стала церемония TikTok LIVE Community Fest 2026 Awards. Более 30 LIVE-креаторов из стран Юго-Восточной и Центральной Азии получили награды за творческий подход, умение выстраивать искренние отношения с аудиторией и вклад в развитие активных сообществ.

TikTok LIVE - больше чем пространство для общения

Востребованность таких инициатив отражает общую динамику TikTok LIVE в странах Юго-Восточной и Центральной Азии. В первой половине 2026 года в этом регионе прямые эфиры провели более 95 миллионов креаторов, что более чем на 50% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом свыше 40 миллионов авторов вышли в эфир впервые, а каждый третий новичок получил первое вознаграждение уже в течение первых 30 дней. Эти показатели свидетельствуют о том, что прямые эфиры стали для авторов не только способом общения с аудиторией, но и полноценным направлением профессионального развития.

При этом LIVE становится популярным форматом интерактивного контента, который выходит за рамки развлечения. Сегодня прямые эфиры также носят познавательный характер. На платформе стабильно набирает популярность контент о путешествиях, истории и культуре. Во время прямых эфиров креаторы знакомят глобальную аудиторию с местными традициями, историческим наследием и культурными событиями.

Например, в Таиланде TikTok LIVE совместно с Управлением по туризму страны провел на платформе серию трансляций, посвященных Сонгкрану – традиционному празднованию тайского Нового года. Благодаря прямым эфирам зрители со всего мира смогли познакомиться с обычаями праздника и увидеть, как его отмечают местные жители.

Во Вьетнаме совместно с Фондом поддержки сохранения культурного наследия был реализован проект Beauty Vietnam, который познакомил миллионы пользователей TikTok с легендами, традициями и культурными особенностями четырех регионов страны – Бави, Даклака, Дьенбьена и Анзянга.

В свою очередь, в этом году Казахстан стал частью глобальной программы TikTok LIVE Comes Alive. Это позволило Национальному музею Республики Казахстан и Almaty Museum of Arts быть представленными международной аудитории в рамках кампании Museums Come Alive и инициативы #MuseumTok. Проект продемонстрировал, как прямые эфиры помогают музеям рассказывать о культурном наследии в интерактивном формате и привлекать внимание мировой аудитории к культуре и искусству.

В TikTok LIVE также набирают популярность прямые эфиры, в которых креаторы демонстрируют свои творческие таланты. Эта тенденция заметна в Казахстане, где среди стримеров появляется все больше ярких музыкальных исполнителей. Так, исполнитель Сухраб Курбанов @suhrab_k завоевал признание аудитории благодаря вокалу и искренней манере живого общения. Его прямые эфиры – это не просто исполнение песен, а настоящие музыкальные вечера.

В свою очередь, талантливый гитарист Иван Жуков @mayduet часто ведет совместные прямые эфиры с другими музыкантами, сочетая звучание гитары со скрипкой, виолончелью и другими инструментами. Талантливые креаторы объединяют любителей музыки не только в Казахстане, но и и за пределами страны.

Два казахстанских автора в числе лучших LIVE-креаторов TikTok

Формат живого общения, лежащий в основе прямых эфиров, очень близок казахстанской аудитории и созвучен национальным традициям публичного творчества акынов. Умение свободно общаться со зрителями, импровизировать, петь и создавать увлекательный контент в режиме реального времени помогает казахстанским авторам на платформе TikTok находить собственный стиль и становиться заметными на региональном уровне. Подтверждением этому стало признание, полученное казахстанскими креаторами на TikTok LIVE Community Fest 2026. Специальные награды вручались в трех категориях: Legend, Platinum и Gold. В главных категориях награды получили два креатора из Казахстана.

• Руслан Нуртазин @omgdnss получил главную награду события Legend, став одним из шести креаторов, отмеченных в высшей категории. Его эфиры выходят за рамки развлекательного контента и превращаются в пространство для общения и культурного обмена между зрителями из разных стран.

• Сабина @pipikoldiko стала обладательницей награды Gold. В своих эфирах она открыто общается с подписчиками, вовлекает их в диалог и создает атмосферу, благодаря которой зрители становятся частью сообщества.

Признание на региональном уровне показывает, что LIVE-креаторы из Центральной Азии становятся заметной частью международного сообщества платформы. Создавая собственные пространства для общения, они объединяют зрителей вокруг общих интересов и превращают поддержку аудитории в важную составляющую своего творческого развития.

TikTok LIVE Community Fest 2026 показал, что прямые эфиры становятся не только популярным форматом цифрового контента, но и пространством для совместного творчества и культурного обмена. При этом ключевым условием для развития каждого автора остается поддержка сообщества – аудитории, которая участвует в диалоге, вдохновляет и поддерживает креаторов.

TikTok – ведущая платформа для коротких видеороликов.