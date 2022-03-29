Казахстанские ковид-стационары пустеют - МВК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Пару дней назад казахстанцев обрадовала весть из Атырау о том, что врачи вылечили последнего пациента, болевшего СOVID-19. 70-летнюю Сауле Жолдыбаеву, попавшую в модульную инфекционную больницу, с 40 процентным поражением легких, а после лечения здоровую и счастливую женщину, медики провожали под авации. Какова ситуация в других регионах, рассказала в Telegram МВК по нераспространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Стабильная ситуация и в Туркестанской области. В регионе развернуты 809 коек в инфекционных стационарах, однако на данный момент они пусты, так как ни одного болеющего коронавирусной инфекцией пациента нет.

Радует эпидемиологическая ситуация и на западе страны. Если в инфекционном стационаре Актюбинской области лечение проходят пять больных, в Западно-Казахстанской области - трое, то в Мангистауской – шесть.

В Кызылординском стационаре находятся 10, в Шымкенте – 12, в Акмолинской – 14, в Павлодарской и Карагандинской областях - 26, в столице - 30, в Жамбылской области – 35, в Восточно-Казахстанской – 40, в Северо-Казахстанской – 38, в городе Алматы - 49 человек. Больше всего пациентов в ковидной больнице Алматинской области - 88 человек.

«Лучшая защита от коронавирусной инфекции – это предупреждение болезни. Если мы, казахстанцы, продолжим вакцинацию и ревакцинацию, то будем также радоваться за каждый регион, как мы это делаем сейчас за Атыраускую и Туркестанскую области», - отметили в МВК.