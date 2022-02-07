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Казахстанские конькобежки Морозова и Айдова выступят на дистанции 1500 м

7 Февраля 2022 14:15
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Казахстанские конькобежки Морозова и Айдова выступят на дистанции 1500 м

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Представительницы сборной Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова и Екатерина Айдова выступят на дистанции 1500 м. Спортсменки заявлены в старт-лист на сегодняшнюю женскую индивидуальную дистанцию. Об этом сообщает Международной союз конькобежцев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Екатерина Айдова будет бежать в седьмой паре вместе с россиянкой Евгенией Лаленковой, а Надежда Морозова с бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 3000 м, нидерландской конькобежкой Антуанеттой де Йонг.

Основные фавориты среди женщин на дистанции 1500 м – легенда конькобежного спорта Ирен Вюст (Нидерланды), пятикратная олимпийская чемпионка, 22-кратная чемпионка мира, специалистка в беге на 1500 м и 3000 м; американка Бриттани Боу, бронзовый призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, специалистка в беге на 500 м и 1000 м; японка Такаги Михо, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 м.

Напомним, что для Екатериной Айдовой это первый старт на Олимпиаде в Пекине. Надежда Морозова выступала на дистанции 3000 м, заняв 13-е место.

Соревнования пройдут на Национальном конькобежном стадионе «Ледяная лента» в Пекине.

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#Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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