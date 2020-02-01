Казахстанские конькобежцы завоевали пять медалей в первый день Турнира четырех континентов

МИЛУОКИ. КАЗИНФОРМ - В Милуоки (США) 31 января стартовал первый в истории «Турнир четырех континентов» по конькобежному спорту. По итогам первого соревновательного дня казахстанские спортсмены завоевали пять медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Первую медаль в копилку Казахстана принес Роман Креч. На дистанции 500 метров у мужчин казахстанский спортсмен завоевал «бронзу».