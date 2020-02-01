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Казахстанские конькобежцы завоевали пять медалей в первый день Турнира четырех континентов

1 Февраля 2020 10:45
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Казахстанские конькобежцы завоевали пять медалей в первый день Турнира четырех континентов

МИЛУОКИ. КАЗИНФОРМ - В Милуоки (США) 31 января стартовал первый в истории «Турнир четырех континентов» по конькобежному спорту. По итогам первого соревновательного дня казахстанские спортсмены завоевали пять медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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Первую медаль в копилку Казахстана принес Роман Креч. На дистанции 500 метров у мужчин казахстанский спортсмен завоевал «бронзу».

Еще один казахстанский спортсмен Артур Галиев на этой же дистанции занял десятую строчку.
У женщин серебряную награду на дистанции 3000 метров завоевала Надежда Морозова.
На дистанции 5000 метров «золото» завоевал Виталий Щиголев, а Дмитрий Морозов на этой же дистанции отметился серебряной медалью.
В командном спринте у мужчин казахстанские спортсмены в составе из Артура Галиева, Станислава Палкина и Александра Кленко завоевали бронзовую медаль, уступив сборным Кореи (первое место) и Китая (второе место).
Турнир продлится до 3-го февраля.

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Ключевые слова: Спорт,
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