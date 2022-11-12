Казахстанские конькобежцы выступят на этапе Кубка мира в Норвегии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по конькобежному спорту примет участие в первом этапе Кубка мира в Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На турнире выступят следующие спортсмены:

1) Дмитрий Морозов

2) Виталий Щиголев

3) Демьян Гаврилов

4) Артур Галиев

5) Багдаулет Сагатов

6) Андрей Семенов

7) Нуралы Акжол

8) Евгений Кошкин

9) Роман Биназаров

10) Надежда Морозова

11) Екатерина Айдова

12) Алина Дауранова

ЭКМ пройдет с 11 по 13 ноября.

Фото: olympic.kz