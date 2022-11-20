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Казахстанские конькобежцы проголосовали в Гааге

20 Ноября 2022, 23:52
Казахстанские конькобежцы проголосовали в Гааге
20 Ноября 2022, 23:52

Казахстанские конькобежцы проголосовали в Гааге

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Национальная сборная Казахстана по конькобежному спорту проголосовала на внеочередных выборах Президента РК в городе Гааге (Нидерланды), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководство Национальной Федерации конькобежцев Республики Казахстан обратилось с письменным заявлением об организации выездного голосования для участников команды. Соответствующие письменные заявления были поданы в установленный Законом срок, обработаны и два члена избирательной комиссии выехали к ним с переносной урной и бюллетенями», - рассказал председатель избирательной комиссии № 282 в Гааге Ахмет Атабаев.

Всего в голосовании приняли участие 18 членов команды.

В эти дни с 18 по 20 ноября в голландском городе Херенвейн проходит второй этап Кубка мира по конькобежному спорту.


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