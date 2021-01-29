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    17:12, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанские конькобежцы примут участие в этапе Кубка мира

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    ХЕРЕНВЕН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 января, в Херенвене (Нидерланды) стартует второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
    Команда Казахстана продолжит борьбу за путевки на чемпионат мира. Для этого крайне важно показать высокие результаты на ЭКМ.
    В ЧМ смогут пройти только ТОП-20 спортсменов по сумме этапов двух кубков мира на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, а также ТОП-16 на дистанциях 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.
    В первый соревновательный день пройдут командные соревнования и мужской масс-старт, в котором от нашей команды выступит Дмитрий Морозов. Мужскую команду представят Морозов, Александр Кленко, Дмитрий Гаврилов и Виталий Щиголев.
    Мировое первенство также пройдет в Херенвене. Оно намечено на 11-14 февраля.

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