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Казахстанские конькобежцы не смогли завоевать медали Олимпиады-2022 на 1000 метрах
18 Февраля 2022 15:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пекине на зимних Олимпийских играх стартовали соревнования конькобежцев на дистанции 1000 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В забеге приняли участие два представителя Казахстана. Дмитрий Морозов преодолел дистанцию за 1:09.61, а Денис Кузин пробежал «тысячу» за 1:10.07. Этих результатов было недостаточно для завоевания медалей.Ранее на этих Играх Морозов стал 18-м на 1500 метрах, а для Кузина данный старт был первым на текущей Олимпиаде.
Пока же из всех выступивших на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанских спортсменов ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место.
Фото: НОК РК
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