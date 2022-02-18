Казахстанские конькобежцы не смогли завоевать медали Олимпиады-2022 на 1000 метрах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пекине на зимних Олимпийских играх стартовали соревнования конькобежцев на дистанции 1000 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В забеге приняли участие два представителя Казахстана. Дмитрий Морозов преодолел дистанцию за 1:09.61, а Денис Кузин пробежал «тысячу» за 1:10.07. Этих результатов было недостаточно для завоевания медалей.

Ранее на этих Играх Морозов стал 18-м на 1500 метрах, а для Кузина данный старт был первым на текущей Олимпиаде.Пока же из всех выступивших на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанских спортсменов ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место.

Фото: НОК РК



