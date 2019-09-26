Казахстанские компании заметно увеличили выпуск кумыса и шубата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские компании заметно увеличили выпуск традиционных национальных напитков. Производство кумыса выросло в сравнении с прошлым годом на 34%, шубата — на 72%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz

Цены на молочную продукцию также растут.

За январь–август текущего года производство обработанного молока и сливок составило 365,1 тыс. тонн — на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (340,3 тыс. тонн).

Производство сливочного масла и молочных спредов увеличилось на 14,5% за год и составило 12,3 тыс. тонн (годом ранее — 10,7 тыс. тонн). Сыра и творога за восемь месяцев текущего года произвели 19,2 тыс. тонн — на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (18,4 тыс. тонн).

Примечательно, что ощутимо увеличился выпуск национальных казахских напитков: производство кумыса в текущем году составило 685 тонн — на 34,1% больше прошлогодних показателей (511 тонн); производство шубата составило 1,7 тыс. тонн (годом ранее — 997 тонн), увеличившись на 72% за год.

В сентябре текущего года на заседании Мажилиса депутат Владислав Косарев сообщил, что население Казахстана обеспечено молочной продукцией на 50% от медицинских норм. «Земля используется у нас крайне плохо — в стране около 20 млн га пустующих земель и в то же время, сеном подворья снабжаются по цене в 5–6 раз выше, чем себестоимость, тележка достигает уже 40 тыс. тг. При этом молоко, которое закупают в селе паразитирующие перекупщики, привозят в город и продают его в 7,5 раз дороже, чем досталось хозяйке. Посудите сами — интерес к производству молока у людей падает», — сказал Косарев.

При этом он отметил, что объём производства сельхозпродукции в ВВП страны, который в 1990 году составлял 31%, в течение 10 последних лет не превышает 4,6–4,7%. По мнению депутата, правительство и местные исполнительные органы лоббируют интересы компаний, извлекающих прибыль из производства продуктов питания.

Цены почти на всю молочную продукцию в магазинах и на базарах страны выросли весьма заметно. Пастеризованное молоко подорожало сразу на 11,4% за год, до 242,5 тенге за литр. Впрочем, цена литра сырого молока в августе текущего года составила 199,4 тенге — лишь на 3,6% больше, чем годом ранее. Дороже всего сырое молоко продают в Атырау (268 тг за литр), Алматы (247 тенге за литр) и Уральске (235 тенге за литр).

Сыр стоит уже 2684,9 тенге за кг (+11,3% за год), сливочное масло — 2220,2 тенге за кг (+9,6% за год), растительно-сливочный спред — 975,1 тенге за кг (+10,7% за год).

Цены на сметану и кефир увеличились на 3,3% и 2,9% соответственно. Дороже всего сметана обходится жителям Алматы (1351 тг за кг), Атырау (1308 тг за кг) и Усть-Каменогорска (1263 тг за кг), а кефир — жителям Нур-Султана (357 тг за литр), Усть-Каменогорска (345 тг за литр) и Семея (340 тг за литр).

Любопытно, что при этом цены на творог незначительно снизились (−0,2% за год) и составили 1551,2 тг за кг.