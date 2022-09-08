Казахстанские компании продали товары на 167,7 млн долларов на Alibaba

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент совокупные продажи казахстанских компаний, представивших свои товары на платформе Alibaba, составляют порядка 167,7 млн долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году на маркетплейсе Alibaba открылся национальный павильон Казахстана, где представлены 130 отечественных компаний и более 7,5 тыс. товаров. На данный момент совокупные продажи выведенных на платформу компаний составляют порядка 167,7 млн долларов США», - сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в видеообращении к участникам форума электронной коммерции в Нур-Султане.

Он отметил, что отечественные компании могут также вести бизнес на других международных маркетплейсах, таких как Amazon, Ebay, Wildberries. С точки зрения бизнеса онлайн торговля гораздо эффективнее в масштабировании и сокращении расходов.

«Благодаря уникальному географическому расположению у нашей страны есть возможность сыграть ключевую роль в мировом товарообороте рынка электронной торговли, став надежным транзитным хабом», - добавил С.Жумангарин.

Ранее сообщалось, что в целом в Казахстане наблюдается рост доли онлайн-торговли от общего объема розничной торговли. Если в 2019 году доля электронной торговли составляла 3,7%, то по итогам 2021 года достигла 9,6%.