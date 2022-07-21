Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанские компании продали товаров на $167 млн на Alibaba
21 Июля 2022 13:10

Казахстанские компании продали товаров на $167 млн на Alibaba

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана считает необходимым наряду с традиционными подходами использовать современные пути наращивания экспорта товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития электронной коммерции. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции на предстоящих онлайн-выставках», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

Президент РК привел в пример Россию, которая в ходе последней выставки на площадке Alibaba представила свыше 50 тыс. наименований товаров.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в текущем году Казахстан стал 18-й страной, которая открыла национальный павильон на платформе Alibaba. Павильон был открыт 24 июня текущего года.

«Всего на платформе представлено 7500 единиц казахстанских товаров, порядка 130 компаний. Совокупные продажи с 2020 года составили $167 млн. Но это, конечно, не предмет полной удовлетворенности, резервы имеются», - добавил Президент Казахстана.

Новости по теме
О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА
Полный текст выступления Президента РК на IV Консультативной встрече глав государств ЦА
Общее СМИ может появиться у стран Центральной Азии
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА
Покрыть внутренние потребности по мясу птицы планируют в РК к 2025 году
Полный текст выступления Президента РК на IV Консультативной встрече глав государств ЦА
Общее СМИ может появиться у стран Центральной Азии
Ежегодно избирать культурную столицу Центральной Азии предложил Президент РК
Камбаратинская ГЭС-1 позволит укрепить энергобезопасность стран ЦА - Президент РК
Президент РК предложил создать Проектный офис стран ЦА по охране окружающей среды
Казахстан готов открывать филиалы ведущих вузов в странах Центральной Азии
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
4 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
5 Что станет со столичным Центральным стадионом имени Кажымукана Мунайтпасова

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив