21 Июля 2022 13:10

Казахстанские компании продали товаров на $167 млн на Alibaba

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана считает необходимым наряду с традиционными подходами использовать современные пути наращивания экспорта товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития электронной коммерции. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции на предстоящих онлайн-выставках», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

Президент РК привел в пример Россию, которая в ходе последней выставки на площадке Alibaba представила свыше 50 тыс. наименований товаров.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в текущем году Казахстан стал 18-й страной, которая открыла национальный павильон на платформе Alibaba. Павильон был открыт 24 июня текущего года.

«Всего на платформе представлено 7500 единиц казахстанских товаров, порядка 130 компаний. Совокупные продажи с 2020 года составили $167 млн. Но это, конечно, не предмет полной удовлетворенности, резервы имеются», - добавил Президент Казахстана.