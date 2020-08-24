Казахстанские компании пищепрома научат работать на экспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 35 компаний прошли в следующий этап программы экспортной акселерации Министерства торговли и интеграции РК «QAZTRADE ACCELERATOR», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня были подведены итоги отбора казахстанских компаний в программу «Экспортный акселератор» на 2020 год.

Заявки на участие в программе подали 97 компаний (74 из них действующие экспортеры). После оценки компаний международными экспертами 35 компаний были рекомендованы для участия в следующих этапах программы.

«Среди данных компаний есть как новички в сфере экспорта (2 компании никогда не продавали свою продукцию за рубеж), так и компании, которые ранее осуществляли разовые поставки. И все они сегодня нацелены на долгосрочное присутствие на рынке иностранного государства», - сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, открывая первый обучающий вебинар по программе экспортной акселерации.

В нынешнем году ставку было решено сделать на компании пищевой промышленности, которые по результатам работы акселератора смогут заключить экспортные контракты с китайскими покупателями.

«Освоение такого крупного рынка, как Китай, является одним из главных наших приоритетов», - пояснил министр. По его словам, «несмотря на масштабы китайского рынка, доступ к нему ограничен. Речь идет как о длительности самой экспортной процедуры (порядка 90 дней), так и особенностях рынка. Каким бы ни был прекрасным и полезным товар, без соответствующей рекламы и обертки, увы, его не продать. И задача акселератора - научить производителей изначально ориентировать свое производство на внешние рынки. Например, если хочешь поставлять в Китай – изначально производи товар, соответствующий всем требованиям китайских техрегламентов и маркетинговым особенностям. Это и другие вопросы мы будем решать в рамках реализации проекта».

«Наши товары заслуженно пользуются там спросом из-за высокого качества, но по ряду причин мы пока не представлены в достаточной мере на полках китайских магазинов. Задача акселератора – обеспечить долгосрочное присутствие наших товаров на китайском рынке», - рассказал генеральный директор Центра развития торговой политики «QazTrade» Арман Абенов.

В рамках второго этапа (сентябрь-ноябрь) QazTrade совместно с международными экспертами из компании Pricewaterhouse Coopers создадут подробный профиль для каждого участника. В нем будет отражен анализ сильных и слабых сторон компании-экспортера, определен уровень потенциала (конкурентная особенность для экспортного рынка, продукт, степень готовности экспорта в Китай и т.п.). Профиль компании-участницы также будет содержать такую информацию, как требования технических регламентов страны назначения к казахстанской продукции. Завершают профиль для компаний-участниц рекомендации по дальнейшим шагам выхода на рынок.

Одним из последних этапов программы станет участие 35 компаний в 3-й Мировой импортной выставке в Шанхае CIIE-2020. Выставка за последние годы стала основной мировой площадкой для заключения сделок между предприятиями.

Как рассказал генеральный директор Центра развития торговой политики «QazTrade» Арман Абенов, компании, которые подавали заявки на участие в программе «Экспортный акселератор», но не смогли пройти отбор, пополнят резерв участников программы в следующие годы.

Кроме того, по словам А. Абенова, ни одно предприятие без помощи не останется - в рамках текущей работы со всеми компаниями будет проводиться работа по оценке их экспортных возможностей и организации контрактов на поставку их продукции на зарубежные рынки.