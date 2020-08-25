Казахстанские коммунисты подарили компьютеры детям из нуждающихся семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунистическая Народная партия Казахстана и ее народный проект «Шапағат» ежегодно проводят акцию «Біз мектепке барамыз» с целью помочь нуждающимся семьям накануне учебного года собрать детей в школу, передает МИА «Казинформ».

Почти сотне столичных школьников из социально-уязвимых семей будут подарены компьютеры, необходимые для дистанционного обучения. Активное участие в акции приняли ОФ «Лига юных программистов «Ybyrai», ТОО «Объединенная химическая компания», АО «НИТ» и другие спонсоры, чьи усилия были объединены под эгидой народного проекта «Шапағат.

– Принять участие в марафоне добра и подарить деткам возможность учиться без проблем может каждый желающий, – отметила руководитель проекта Назгуль Макжан.

Обеспечение отдельных категорий детей компьютерной техникой для дистанционного образования проводит и государство в рамках программы МОН РК «Всеобуч». Но там техника выделяется только на период учебного года.

– По условиям нашей акции, компьютеры не даются в аренду, а дарятся семьям, – подчеркнула Н.Макжан. – Надо сказать, что многие наши подопечные не ожидали такого. Они думали, что техника предоставляется во временное пользование, а потом ее заберут. Но когда мы сказали, что это подарок и возвращать его не надо, радости детей и родителей не было предела. А этого дорогого стоит!

Неоценимую помощь в техническом обеспечении акции оказали волонтеры – специалисты в сфере IT из АО «НИТ» и компании «Naimi.kz».

– Мы хотим, чтобы дети могли полноценно учиться, – прокомментировала участие в акции руководитель ОФ «Лига юных программистов «Ybyrai» Азиза Шужеева. – Для многих образование, тем более в сфере IT, это социальный лифт, позволяющий им вырваться из бедности.

«Біз мектепке барамыз» – лишь один из многих проектов Коммунистической Народной партии Казахстана по оказанию поддержки многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам, нуждающимся пенсионерам, инвалидам и другим гражданам из социально уязвимых категорий.