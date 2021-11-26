Казахстанские команды вышли в финал ЧА по теннису (U-12)

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в истории проведения командного первенства Азии до 12 лет сборные Казахстана - и юношей, и девочек - пробились в финал этого престижного соревнования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На протяжении трех лет наши парни становились бронзовыми медалистами. В полуфинале против команды Узбекистана казахстанцы продемонстрировали невероятную волю к победе.

Первое очко команде принес карагандинец Родион Трйгель, одолевший в тяжелейшем трёхсетовом матче Алана Зинатулина, 6:1, 1:6, 6:1. Зрелищной получилась и игра с участием воспитанника Национального теннисного центра Нур-Султана Ярослава Пшеничного против Акмаля Абдуллаева. Первый сет остался за казахстанцем, который свел к минимуму собственные ошибки, зато заставил соперника регулярно посылать мяч в сетку. Он взял подачу оппонента в четвертом гейме и затем стабильно провел оставшиеся розыгрыши.

Во второй партии Акмаль уже сделал всё, чтобы напрягся максимально Ярослав. Всё решилось при счете 6:5 в пользу нашего спортсмена: он отлично сыграл на приёме, несколько раз переводя мяч точно по линии, и выиграл второй сет – 7:5. На парную игру, которая уже не играла никакой роли, казахстанцы не вышли, чтобы сэкономить силы для финального матча. В решающей игре команду Казахстана ждет встреча со сборной Пакистана. Ранее наши ребята обыграли данных соперников в первом матче групповой стадии 2:1.

Казахстанские девочки во второй раз в истории вышли в финал и продолжают успешную защиту титула, завоеванного в 2019 году. В полуфинале уверенно разобрались со сверстницами из Узбекистана 3:0. Победные баллы принесли: Эвелина Балаганская, победившая Киру Ким, 6:1, 6:3 и Ева Корышева, которая разгромила Эмилию Ким – 6:1, 6:0. Их же дуэт - Ева Корышева/Эвелина Балаганская - был сильнее в паре. Сегодня в матче за титул казахстанкам предстоит сразиться со сборной Индии. В заключительной игре групповой стадии их уже побеждали 2:1.



