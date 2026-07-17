Казахстанские команды вошли в десятку лучших на международном турнире по дрон-футболу

Казахстанские команды вошли в число сильнейших на международном турнире по дрон-футболу FIDA Intercontinental Cup 2026, который прошел в Южной Корее. Национальные сборные заняли шестое и седьмое места, а одна из клубных команд вошла в топ-10 общего зачета, передает агентство Kazinform.

Казахстан представляли шесть команд: национальные сборные в категориях Class 20 и Class 40, а также четыре клубные команды категории Class 20.

По итогам турнира национальная сборная Казахстана в категории Class 40 заняла шестое место, сборная Class 20 стала седьмой. Кроме того, одна из казахстанских клубных команд Class 20 вошла в десятку сильнейших в общем рейтинге среди более чем 60 участников.

За высокий уровень подготовки, спортивное мастерство и вклад в развитие международного сотрудничества все казахстанские команды удостоены международной награды International Excellence Award.

Международный турнир FIDA Intercontinental Cup 2026 проходил с 15 по 17 июля в Республике Корея. В соревнованиях приняли участие более 60 команд из свыше 20 стран.

В последние годы дрон-футбол активно развивается в Казахстане. Успешное выступление отечественных команд на международной арене стало результатом системной работы по развитию высокотехнологичного вида спорта, подготовке спортсменов и популяризации инженерных и цифровых технологий среди молодежи.