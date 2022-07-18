18 Июля 2022 16:53

Казахстанские колонии перенесут в метавселенную

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК анонсировал проект, в котором перенесет отечественную пенитенциарную систему в мета-вселенную, где главной целью игрока будет – исправление поступивших осужденных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

Анонс проекта приурочен ко дню рождения Нельсона Манделы, который ежегодно отмечается 18 июля. Как пояснили в ведомстве, игровая система будет построена на блокчейн технологиях.

«Используя и комбинируя существующие инструменты исправления и адаптации осужденных, игрок получает токен в виде исправленных осужденных. Уровень токена будет зависеть от того, насколько игрок правильно подобрал предложенные ему инструменты. Как и в распространенных играх на блокчейн технологии, игроку предлагают приобрести стартовый токен в виде преступника. В процессе игры этот токен преобразовывается в законопослушного гражданина. Уровень токена будет зависеть от того, насколько игрок правильно подобрал предложенные ему инструменты, например, изучение личности осужденного, или оценка рисков и потребностей. Далее игрок сможет обменять преобразованный токен на реальные деньги, или же потратить их на внутриигровые процессы. Сама игра будет запущена в общем доступе после окончания бета-тестирования», – пояснили в ведомстве.

Разработанные инструменты, совместно с Управлением по наркотикам и преступности ООН, позволяют тщательно изучить личность каждого осужденного, выявить те факторы, которые привели к совершению преступления и сделали его подверженным внушению деструктивных идей.





Фото: eadaily.com