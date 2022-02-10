Казахстанские колледжи получили академическую самостоятельность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские колледжи получили академическую самостоятельность. Теперь учебные заведения могут сами определять содержание образовательных программ и выпускать необходимых рынку специалистов. Об этом во время прямого эфира «БҒМ LIVE» на странице МОН в Facebook рассказала директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее колледжи при разработке рабочих учебных планов и программ были привязаны к типовым планам и могли менять их содержание только до 50%. Теперь же они могут самостоятельно подстраиваться под новые тренды и запросы рынка.

«При разработке образовательных программ колледжи смогут самостоятельно выбирать различные технологии обучения, формы, методы организации и контроля учебного процесса. Таким образом, образовательные программы позволят молодым людям получать необходимые квалификации и устраиваться на работу в более короткие сроки, а при необходимости возвращаться и получать дополнительно другие квалификации. Данные меры позволят подстроиться под технологические изменения на производстве и запросы рынка труда, и система ТиПО будет готовить специалистов, которые будут соответствовать требованиям работодателей», – рассказала Насымжан Оспанова.

Кроме того, изменения есть и в сроках обучения в организациях ТиПО. Теперь они зависят от конкретной образовательной программы и требуемых результатов обучения. Если они ранее составляли среднем от двух до четырех лет, то теперь колледжи будут иметь возможность определять сроки обучения самостоятельно с учётом сложности профессии и требуемых результатов обучения.

Академическая самостоятельность не скажется на качестве образовательных программ, так как для этого формируется единая информационная среда – реестр образовательных программ. Каждая новая программа, выбранная колледжем, будет проходить двухэтапную экспертизу: в МОН РК и НПП РК «Атамекен».

Также Насымжан Оспанова рассказала о дуальном обучении. Сегодня этот формат внедрен в 536 колледжах страны с участием 6 368 предприятий, где обучение проходят 68 985 человек, в том числе в рамках госзаказа 60 483.

Колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных программ и сроки обучения.

Отметим, что теперь срок прохождения практики при дуальном обучении засчитывается в трудовой стаж студента.







