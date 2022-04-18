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    09:55, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанские колледжи будут готовить специалистов по заказу предприятий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК внедряет целевую подготовку кадров по заявкам предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По информации Минобразования, преимущество такого госзаказа в том, что после окончания колледжа студент будет трудоустроен в компанию заказчика. В этом году по целевому заказу предприятий планируется принять более 10 тыс. абитуриентов.

    «Такое сотрудничество позволит обновить образовательные программы и выпускать кадры под запросы рынка труда. То есть, делая заявку на те или иные кадры, предприятие может получить подготовленных под свое производство специалистов. Отмечу, что предприятие, заключая трёхстороннее соглашение «колледж-студент-предприятие», берет на себя обязательство трудоустроить студента после окончания колледжа», - проинформировала директор департамента технического и профессионального образования Минобразования РК Насымжан Оспанова.

    По ее словам, такое сотрудничество выгодно не только студентам, но и педагогам, поскольку после заключения соглашения они смогут стажироваться на базе предприятия-партнера. По итогам обучения предприятие будет принимать итоговый экзамен у студентов.

    Целевой заказ также будет предусмотрен для детей с особыми образовательными потребностями. Для них будет определен перечень специальностей и разработаны индивидуальные, адаптивные программы в соответствии с их образовательными возможностями.

    Теги:
    Образование МОН
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