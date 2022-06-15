15 Июня 2022 08:31

Казахстанские клубы узнают своих соперников в Лигах Чемпионов и Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В среду, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка отборочного тура Лиги Чемпионов и Лиги Конференций. По итогам жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Чемпионов своего возможного соперника на этой стадии турнира узнает костанайский «Тобол», а по итогам жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Конференций своих соперников узнают казахстанские клубы «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ожидается, что жеребьевка второго раунда Лиги Чемпионов начнется в 16:00 по времени Нур-Султана, а жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Конференций – в 17:00.

При жеребьевке «Астана» и «Кайрат» попали в число сеяных команд, а «Кызыл-Жар» будет несеяным. Во втором раунде Лиги Конференций казахстанские клубы проведут свои первые матчи 21 июля, а ответные – 28 июля.

«Астана» на этой стадии сыграет с одним из следующих клубов: «Викинг» (Норвегия), АИК (Швеция), «Ракув» (Польша), «Паневежис» (Литва) / «Милсами» (Молдова), «Валмиера» (Латвия).

Список потенциальных соперников «Кайрата» выглядит так: «Коньяспор» (Турция), «Зиря» (Азербайджан), «Арарат-Армения» (Армения), «Кишварда» (Венгрия), «Влазния» (Албания).

«Кызыл-Жар» во втором раунде встретится с одной из этих команд: «Янг Бойз» (Швейцария), «Флора» (Эстония) / «Сейняйоки» (Финляндия), «Рапид» (Вена, Австрия), «Осиек» (Хорватия), «Олимпия» (Любляна, Словения) / «Дюделанж» (Люксембург).

Что касается единственного представителя Казахстана в Лиге Чемпионов в новом сезоне, то костанайский «Тобол» в первом раунде встретится с венгерским «Ференцварошем»: первый матч пройдет 5 или 6 июля в Казахстане, ответный – 12 или 13 июля в Венгрии.

В прошлом сезоне «Тобол» во второй раз в истории стал чемпионом Казахстана и получил право сыграть в главном европейском клубном турнире.

Ранее сообщалось, что определился соперник «Тобола» в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов сезона-2022/23.



