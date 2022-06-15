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Казахстанские клубы стартуют в Лиге конференций 21 июля
15 Июня 2022 18:14

Казахстанские клубы стартуют в Лиге конференций 21 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 июля казахстанские футбольные клубы «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар» начнут выступление в Лиге конференций со второго отборочного раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первые матчи в Казахстане проведут «Кайрат» и «Кызыл-Жар», а «Астана» стартует на выезде.

Во втором раунде «Астана» сыграет с польским «Ракувом», «Кайрат» — с венгерской «Кишвардой», «Кызыл-Жар» — с хорватским «Осиеком». Ответные матчи пройдут 28 июля.

Что касается единственного представителя Казахстана в Лиге чемпионов в этом сезоне, «Тобола», то он в первом раунде встретится с венгерским «Ференцварошем». Если костанайский клуб сможет пройти дальше, то во втором раунде ЛЧ его соперником будет победитель пары «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия).



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