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Казахстанские «классики» завоевали 9 медалей на турнире в Бухаресте
2 Августа 2022 14:56

Казахстанские «классики» завоевали 9 медалей на турнире в Бухаресте

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Бухаресте (Румыния). «Классики» завершили соревнования с девятью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Первыми стали:

Айдос Султангали (до 60 килограммов);
Ернур Фидахметов (до 63 килограммов);
Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов);
Тамерлан Шадукаев (до 77 килограммов);
Мирас Баршылыков (до 82 килограммов).

Серебряные медали завоевали

Галым Кабдунасаров (до 63 килограммов);
Ерулан Искаков (до 97 килограммов);
Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).

С «бронзой» завершил турнир Шамиль Батыров (до 82 килограммов).


Фото: olympic.kz

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