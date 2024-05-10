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    20:42, 09 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские «классики» не смогли завоевать олимпийские квоты на отборе в Стамбуле

    Казахстанские «классики» не смогли завоевать олимпийские квоты на отборе в Стамбуле
    Фото: United World Wrestling

    Команда Казахстана по греко-римской борьбе осталась без олимпийских квот на мировом отборочном турнире в Стамбуле (Турция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Нашей сборной необходимо было добрать две недостающие путевки. Однако задача не была решена.

    В весе до 67 килограммов Динмухаммед Кошкар дошел до 1/4 финала. В этом раунде он проиграл Рамазу Зоидзе из Грузии.

    Юсуф Мациев (до 97 килограммов) потерпел поражение в первой же схватке от немца Лукаса Лазогианиса.

    Квоты в Стамбуле получат те борцы, которые станут финалистами, а также лучшие по итогам схваток между обладателями третьих мест.

    У казахстанских «классиков» четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Турция Борьба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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