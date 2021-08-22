Казахстанские каскадеры снялись в голливудском фильме «Кодекс киллера»
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Казахстанские каскадеры «Nomad Stunts» снялись в фильме «Кодекс киллера» с известным американским актером Сэмюэлом Л. Джексоном, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что в мировой прокат вышел голливудский фильм «Кодекс киллера», в котором главные роли сыграли Сэмюэл Лерой Джексон, Мэгги Кью и Майкл Китон. В этом фильме также были задействованы казахстанские каскадеры из группы «Nomad Stunts».
«Всего в проекте приняли участие 10 каскадеров «Nomad Stunts». Отметим, что каскадеры были не только задействованы в экшене, но также дублировали героев, а кроме того, участвовали в качестве актеров эпизодических сцен», - рассказала на своей странице в Instagram группа «Nomad Stunts».
Примечательно, что наши каскадеры примерили на себя разные образы: бандитов, беженцев, телохранителей, пограничников и мирных жителей.
Режиссером картины выступил знаменитый Мартин Кэмпбелл, работавший над фильмами «Казино Рояль», «Маска Зорро», «Иностранец». Съемки проходили в Румынии.
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