Казахстанские каскадеры снялись в голливудском фильме «Кодекс киллера»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Казахстанские каскадеры «Nomad Stunts» снялись в фильме «Кодекс киллера» с известным американским актером Сэмюэлом Л. Джексоном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в мировой прокат вышел голливудский фильм «Кодекс киллера», в котором главные роли сыграли Сэмюэл Лерой Джексон, Мэгги Кью и Майкл Китон. В этом фильме также были задействованы казахстанские каскадеры из группы «Nomad Stunts».

«Всего в проекте приняли участие 10 каскадеров «Nomad Stunts». Отметим, что каскадеры были не только задействованы в экшене, но также дублировали героев, а кроме того, участвовали в качестве актеров эпизодических сцен», - рассказала на своей странице в Instagram группа «Nomad Stunts».

Примечательно, что наши каскадеры примерили на себя разные образы: бандитов, беженцев, телохранителей, пограничников и мирных жителей.

Режиссером картины выступил знаменитый Мартин Кэмпбелл, работавший над фильмами «Казино Рояль», «Маска Зорро», «Иностранец». Съемки проходили в Румынии.