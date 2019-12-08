Казахстанские каратисты завоевали три «золота» ЧМ по киокушинкай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во Дворце Единоборств «Жекпе-Жек» завершился Чемпионат мира KWU по киокушинкай карате среди мужчин и женщин по весовым категориям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Чемпионат мира проводился в 15 весовых категориях: девяти у мужчин (60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 и свыше 95 килограммов) и шести категориях у женщин (50, 55, 60, 65, 70 и свыше 70). Общее количество участников 301 человек из 54 стран мира.

Сборную Казахстана на домашнем чемпионате представили 30 спортменов. В финале среди мужчин в весе до 85 кг Владимир Артюшин выиграл золотую медаль, среди женщин в весовой категории до 50 кг Устюгова Людмила также завоевала первое место, в весовой категории до 70 кг Алемгуль Сабырхан выиграла золото ЧМ, в весовой категории до 70 кг Еркебулан Бейсембаев стал вторым, среди женщин серебро завоевала Екатерина Гурова, выступающая в весе до 60 кг.

Также десять спортсменов стали бронзовыми призерами ЧМ: в весе до 60 кг Темирлан Жанибек, в весовой категории до 75 кг Коваленко Артур, Садвокасов Нурлыхан, в весе до 95 кг Гарас Никита, и до 90 кг Суюнов Мерей, среди женщин в весе до 55 кг в финал вышла Иоанна Белых, в весовой категории до 60 кг Елизавета Липова, до 65 кг Тогызбаева Эльнара, в весовой категории свыше 70 кг Жаксыбаева Ажар и Бочина Лидия.

Организаторы чемпионата - Ассоциация боевых искусств Казахстана, Международная ассоциация Kyokushin World Union. Согласно правилам KWU, в каждой весовой категории от одной страны выступал только один спортсмен, за исключением принимающей страны, Казахстан выступал с двойным составом участников.