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Казахстанские каратисты выиграли две медали в Токио

18 Октября 2018 12:37 122
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Казахстанские каратисты выиграли две медали в Токио

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские каратисты принесли в копилку сборной серебряную и бронзовую медали на Tokio Open, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

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В весовой категории до 55 кг Сабина Захарова завоевала серебряную медаль, а Игорь Чихмарев вошел в тройку лучших в весе до 84 кг.

Асель Серикова и Ермек Айназаров заняли седьмое место в весовых категориях до 50 и до 75 кг соответственно.


Фото: www.olympic.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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