Казахстанские каратисты выиграли две медали в Токио

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские каратисты принесли в копилку сборной серебряную и бронзовую медали на Tokio Open, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

В весовой категории до 55 кг Сабина Захарова завоевала серебряную медаль, а Игорь Чихмарев вошел в тройку лучших в весе до 84 кг.

Асель Серикова и Ермек Айназаров заняли седьмое место в весовых категориях до 50 и до 75 кг соответственно.





Фото: www.olympic.kz