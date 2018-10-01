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Казахстанские каратисты выиграли две медали в Токио
18 Октября 2018 12:37 122
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские каратисты принесли в копилку сборной серебряную и бронзовую медали на Tokio Open, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.
В весовой категории до 55 кг Сабина Захарова завоевала серебряную медаль, а Игорь Чихмарев вошел в тройку лучших в весе до 84 кг.
Асель Серикова и Ермек Айназаров заняли седьмое место в весовых категориях до 50 и до 75 кг соответственно.
Фото: www.olympic.kz
Ключевые слова: Спорт,
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