Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Две золотые и две бронзовые медали завоевали акмолинские спортсмены на Открытый чемпионат Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В городе Тодо прошел Открытый чемпионат Японии «ALL JAPAN KARATE TOURNAMENT» по Киокушинкай-кан каратэ. На татами вышли около 650 бойцов из 20 стран.

Спортсмены из Акмолинской области завоевали четыре медали различного достоинства.

Чемпионами стали Сергей Духов (-65 кг) и Киямидин Еркежан (+45 кг). Третье место заняли Роман Пауков (АБС) и Наркыз Узакбаева (-55 кг).