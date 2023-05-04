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Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Мая 2023, 05:23
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии Фото: Управления физической культуры и спорта Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Две золотые и две бронзовые медали завоевали акмолинские спортсмены на Открытый чемпионат Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В городе Тодо прошел Открытый чемпионат Японии «ALL JAPAN KARATE TOURNAMENT» по Киокушинкай-кан каратэ. На татами вышли около 650 бойцов из 20 стран.

Спортсмены из Акмолинской области завоевали четыре медали различного достоинства.

Чемпионами стали Сергей Духов (-65 кг) и Киямидин Еркежан (+45 кг). Третье место заняли Роман Пауков (АБС) и Наркыз Узакбаева (-55 кг).


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