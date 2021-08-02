Казахстанские каратисты приехали на Олимпиаду в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанские каратисты приехали в олимпийскую деревню в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соревнования по этому виду спорта в олимпийской программе представлены впервые.

Первые поединки состоятся 5 августа. Финальные бои пройдут 7-го.

Казахстан на Олимпийских играх представят пятеро спортсменов: Дархан Асадилов, Данияр Юлдашев, Нурканат Ажиканов, Молдир Жанбырбай и Софья Берульцева.