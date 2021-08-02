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Казахстанские каратисты приехали на Олимпиаду в Токио
2 Августа 2021 20:00
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанские каратисты приехали в олимпийскую деревню в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Соревнования по этому виду спорта в олимпийской программе представлены впервые.
Первые поединки состоятся 5 августа. Финальные бои пройдут 7-го.
Казахстан на Олимпийских играх представят пятеро спортсменов: Дархан Асадилов, Данияр Юлдашев, Нурканат Ажиканов, Молдир Жанбырбай и Софья Берульцева.
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