Казахстанские каратисты будут бороться за «бронзу» Премьер-лиги серии А

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Чили продолжается международный турнир по каратэ - Премьер-лига серии А. Во второй соревновательный день на татами вышли спортсмены в весовых категориях до 60, 67 и 75 кг у мужчин и девушки в весе до 68 и свыше 68 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Возглавляющий олимпийский рейтинг Дархан Асадилов (60 кг) в первом бою одержал уверенную победу над соперником из Швейцарии со счетом 4:0. В следующем поединке он оказался сильнее оппонента из Бразилии. Схватка закончилась со счетом 5:0. Но в следующей схватке с минимальным счетом 1:0 уступил Наото Саго из Японии (№8 в олимпийском рейтинге). Позже Саго вышел в финал и в воскресенье Дархану предстоит поединок за бронзовую награду турнира.

В весе до 67 кг призёр Азиады Дидар Амирали в первом бою не оставил шансов представителю хозяев турнира - 8:0, вырвал победу в противостоянии с двукратным чемпионом мира среди молодёжи и Премьер-лиги Юго Козаки из Японии, сумел по сенщю одолеть чемпиона Европы Мареска Лука из Италии, а затем и чемпиона мира Мехдизаде Амира из Ирана. В полуфинальном бою единственное очко оказалось победным для его соперника из Бразилии Виникуса Фигуеры, призера мирового первенства и чемпиона американского континента. Дидар Амирали так же, как и его товарищ по команде Асадилов, будет бороться за третье место.

Попытается добыть бронзовую медаль и Софья Берульцева, выступающая в весе свыше 68 кг. Уверенно выиграв у спортсменок из Болгарии и Чили, Софья с минимальным счетом 1:0 уступила Саито Аяка из Японии, которая затем вышла в финал соревнований. Это позволило казахстанке стать участницей утешительных боев.

Таким образом, за «бронзу» турнира в Чили в борьбу вступят Дархан Асадилов, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев, Игорь Чехмарев и Софья Берульцева.