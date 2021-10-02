Казахстанские каратисты будут биться за «золото» Премьер-лиги в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Москва в эти дни принимает Премьер-лигу по каратэ. В соревнованиях принимает участие команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По итогам первого дня, в финал пробились три наших спортсмена. Успешно преодолели турнирный путь Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов), Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов) и Сабина Захарова (до 55 килограммов).

Финальные поединки пройдут в воскресенье 3 октября.