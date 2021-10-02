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    08:38, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские каратисты будут биться за «золото» Премьер-лиги в Москве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Москва в эти дни принимает Премьер-лигу по каратэ. В соревнованиях принимает участие команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    По итогам первого дня, в финал пробились три наших спортсмена. Успешно преодолели турнирный путь Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов), Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов) и Сабина Захарова (до 55 килограммов).

    Финальные поединки пройдут в воскресенье 3 октября.


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