Казахстанские изобретатели награждены золотыми медалями Евразийской патентной организации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Евразийская патентная организация наградила казахстанских изобретателей золотыми медалями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

«Решением 36 заседания Административного совета Евразийской патентной организации по представлению Министерства юстиции РК и «Национального института интеллектуальной собственности» МЮ РК (KAZPATENT) 30 сентября 2020 года высокой наградой в сфере интеллектуальной собственности - золотыми медалями имени В.И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело» награждены доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии и Национальной академии наук РК, изобретатель Торегельды Шарманов и известный своими разработками в области горнорудного и нефтяного дела Satbayev University», - отмечают в ведомстве.

Пресс-служба добавляет, что церемония награждения была приурочена ко Дню работников органов юстиции Республики Казахстан.

Отметим, золотой медалью имени В.И. Блинникова награждаются лица, внесшие значительный вклад в развитие изобретательской деятельности и правовой охраны изобретений в евразийском регионе с результатами, значимыми для государств-участников Евразийской патентной конвенции.