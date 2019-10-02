Казахстанские издательства презентовали свою продукцию на выставке в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Книжные издательства Казахстана приняли участие в международной книжной выставке-ярмарке «TASHKENT BOOK FEST», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ярмарке приняли участие 16 издательств из разных стран, в том числе, из Казахстана. Посетители могли ознакомиться с художественными, историческими, научными и научно-популярными, а также другими произведениями современной литературы.









Для гостей выставки также подготовлены презентации различных книг, интеллектуальные игры, литературные викторины, творческие беседы с писателями, а также круглые столы. В качестве гостя на книжной ярмарке был приглашен председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Галымжан Мельдешев.





В своей вступительной речи он отметил, что в Узбекистане уделяется особое внимание развитию культуре чтения книг и, в целом, процессу распространения книжной продукции в стране. «Мы должны извлечь максимум от этой выставки и продолжить развивать подобные мероприятия в дальнейшем для обмена опытом и идеями между книжной индустрии из разных стран», - отметил Галымжан Мельдешев.















