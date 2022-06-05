Казахстанские избиратели начали голосовать в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе в день референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК начал работу избирательный участок №241, организованный при Посольстве Казахстана в Королевстве Бельгия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок открылся в 7 часов утра времени Брюсселя. Голосование началось в порядке, установленном избирательным законодательством.

Казахстанцы, постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге либо временно находящиеся в этих странах могут прибыть для голосования по адресу: г.Брюссель, коммуна Уккель, авеню Ван Бевер, дом 30.

Брюссельский избирательный участок планирует принять порядка 200 казахстанских избирателей. Среди них - казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

Согласно законодательству о выборах, в Брюсселе голосование будет проходить до 20:00 по центральноевропейскому времени.



