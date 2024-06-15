Казахстанские IT-компании представили свои разработки в Астане

Зампремьера — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров и министр цифрового развития Жаслан Мадиев посетили международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, ознакомились с отечественнымипроектами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

На сегодня в Astana Hub зарегистрировано около 1,5 тысячи IT-компаний, из которых более 400 — с иностранным участием.

Фото: Правительство РК

К примеру, стартап Alaqan представляет собой систему бесконтактной оплаты с помощью распознавания вен ладони. Проект на рынке с 2020 года и на сегодня имеет 3 продукта: Alaqan Pay, Alaqan Mektep и Alaqan HR. У системы Alaqan 100 тысяч активных пользователей, 1,2 млн идентификаций в месяц и $300 тысяч привлеченных инвестиций.

Еще одна разработка — проект NeuronOil. Это веб-симулятор разработки нефтяных месторождений, использующий межскважинное численное моделирование с машинным обучением. Технология позволяет увеличивать суточную добычу нефти без роста расходов или снижать затраты при сохранении планируемых объемов добычи.

Также была презентована работа CodiPlay — перспективного казахстанского EdTech стартапа, ориентированного на глобальную экспансию. Проект использует искусственный интеллект и виртуальную реальность, подключив к своей системе школы Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Катара, Азербайджана, Индонезии и Великобритании.

В ходе совещания, прошедшего в технопарке, обсуждены меры поддержки стартапов, вопросы коммерциализации конкретных инновационных проектов, а также венчурного финансирования стартапов в соответствии с поручением Президента об увеличении объема экспорта IT-услуг до $1 млрд.