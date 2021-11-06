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Казахстанские институты привлекут к геологическим исследованиям

6 Ноября 2021 14:45
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Казахстанские институты привлекут к геологическим исследованиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно развития геологической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях совершенствования отношения государства к геологической науке планируется привлечь отечественные университеты, институты и научные учреждения в области геологии и горного дела к аналитическим исследованиям, в том числе к проектированию государственного геологического изучения недр, проведению анализа фондов геологической информации и обновлению геологических карт, что позволит направить казахстанскую фундаментальную науку в практическое «русло», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, научные исследования в области геологии обеспечат теоретической основой развитие геологической отрасли с учетом новейших достижений науки и техники, в том числе разработку новых методик, направленных на укрепление минерально-сырьевой базы Республики Казахстан, разработку эффективных методов поисков месторождений полезных ископаемых, совершенствования новых технологий проведения геологоразведочных работ.

«Кроме того, ежегодно более 500 грантов предусмотрены в государственном образовательном заказе для геологической отрасли. В области геологии осуществляется подготовка кадров по группам образовательных программ «Наука о Земле» и «Геология». Также, при формировании реестра образовательных программ были включены новые и инновационные программы по направлению подготовки «Производственные и обрабатывающие отрасли»: «Гидрогеология и инженерная геология», «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», «Инженерная геология», «Геология нефти и газа» и т.д», - отметил Премьер.

Согласно приведенной в ответе информации, на сегодняшний день подготовка кадров по образовательной программе «Гидрогеология и инженерная геология» ведется в Казахском национальном исследовательском техническом университете им. К. Сатпаева. При университете функционирует Институт геологии, нефти и горного дела им. К.Турысова. Институт готовит геологов, нефтяников, горняков, геодезистов, маркшейдеров со знанием современных методов и методик в области поиска и разведки всех видов полезных ископаемых, в области горной инженерии и маркшейдерии. Институт располагает мощной материально-технической, научной и учебно-лабораторной базой, оснащенной современными инновационными инфраструктурами и всеми необходимыми инновационными технологиями для использования в учебном процессе.

Вместе с тем, в соответствии с протоколом заседания Высшей научно-технической комиссии при Правительстве (далее – ВНТК) от 17 мая 2021 года администратору бюджетной программы, МЭГПР рекомендованы следующие объемы:

- программно-целевого финансирования на 2022 – 2024 годы, в том числе на: 2022 год – 3 013 622 тыс тенге, 2023 год – 2 921 000 тыс тенге, 2024 год – 2 891 500 тыс тенге;

- грантового финансирования на 2022 – 2024 годы, в том числе на: 2022 год – 100 620 тыс тенге, 2023 год – 105 040 тыс тенге, 2024 год – 92 950 тыс тенге.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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