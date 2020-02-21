Казахстанские и зарубежные эксперты обсудили вопросы региональной безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы региональной безопасности обсудили в Нур-Султане казахстанские и зарубежные эксперты, передает МИА «Казинформ».
На международном круглом столе на тему «Региональная безопасность в условиях геополитической турбулентности» был рассмотрен широкий спектр актуальных тем: геополитическая турбулентность и геостратегическая напряженность; рост недоверия на глобальном уровне; опасность новых технологий; нетрадиционные угрозы безопасности в современном мире и пути их предотвращения; геополитические особенности Центральной Азии и ряд других вопросов.
Организаторами мероприятия выступили Международный центр геополитического прогнозирования «Восток-Запад»; ассоциация политических исследований города Нур-Султан; независимый информационно-аналитический центр «Infogamma».
В работе круглого стола приняли участие депутаты Парламента РК, казахстанские и зарубежные эксперты, представители международных организаций и дипломатических миссий, политических партий, гражданского общества, молодежных общественных объединений.
Как отметила в своем выступлении политолог-востоковед, эксперт по делам СНГ в Государственной Думе РФ Каринэ Геворгян, из числа независимых государств, входящих в СНГ, все творческие инициативы универсального характера исходили именно от Казахстана.
«Из лидеров независимых государств, входящих в СНГ, все творческие инициативы универсального характера исходили от Казахстана», - сказал К.Геворгян, напомнив о статье Первого Президента РК Н.Назарбаева «Пятый путь», вышедшей в свет в 2009 году.
«Там содержались универсальные предложения», - подчеркнула эксперт.
Также, принимая во внимание необходимость качественного консультирования своего политического руководства и отмеченную ранее политическую «мудрость» нашей страны, эксперт предложила перспективу возможных трансформаций обсуждать в Казахстане.
«Нам необходима площадка, где мы будем обсуждать новые трансформации, потому что именно в Казахстане это нужно и делать. Нам есть что обсуждать», - сказала К.Геворгян.
Председатель партии «Единый Кыргызстан», заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, государственный деятель Кыргызстана Адахан Мадумаров отметил, что риски для безопасности определяет народ, который проживает в том государстве.
«Любую безопасность определяет народ, который проживает в том государстве. Ни один политик или ученый, живущих за рубежом, не знает истинные проблемы Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана или Таджикистана, и других стран», - подчеркнул А.Мадумаров.
«Чем цитировать западных и зарубежных политиков и ученных - попробуйте обратиться к великому Абаю. Что он говорит о толерантности, о ценностях человечества», - добавил он, обращаясь к участникам мероприятия.
Политик отметил, что для эффективного противостояния имеющимся вызовам и угрозам странам Центральной Азии необходимо держаться вместе.
«Ни одна страна не может противостоять в одиночку. Необходимо держаться вместе перед новыми вызовами и угрозами», - считает А.Мадумаров.
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