Казахстанские и украинские киберполицейские ликвидировали Call-центр мошенников: подробности спецоперации

29 Декабря 2022, 22:28

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские и украинские киберполицейские ликвидировали Call-центр мошенников. В МВД рассказали подробности спецоперации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В конце декабря сотрудники Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллеги из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресекли деятельность Call-центра мошенников в украинском городе Днепр. Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана. Они звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического Сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем, – поделился начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

По его словам, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.

«Одновременно украинской стороной по 13 адресам проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски. При проведении обысков были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка. При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального Банка нашей страны. Эти сведения мошенники использовали для проведения фрод-звонков с целью присвоения денег с их счетов», – продолжил спикер.

Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек. На данный момент украинской стороной при содействии казахстанской киберполиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников противоправной деятельности, а также установление нанесенного ущерба данной преступной группой гражданам Казахстана.

Отмечается, что Центром по борьбе с киберпреступностью МВД на территории Казахстана в текущем году пресечена деятельность ряда преступных групп из казахстанцев и иностранных граждан – координаторов мошенников и пособников-дропов. По данным фактам проводится расследование с целью привлечения данных лиц к ответственности.