Казахстанские и российские стражи порядка обсудили вопросы сотрудничества на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан с рабочим визитом посетил город Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи с главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным и начальником УМВД России на комплексе «Байконур» Алексеем Кузьминым были обсуждены вопросы укрепления регионального сотрудничества по обеспечению безопасности, а также по разработке и утверждению совместного плана мероприятий по взаимодействию департамента полиции по Кызылординской области МВД РК и Управления МВД РФ на комплексе Байконур в противодействии преступности, сообщает пресс-служба администрации города Байконура.

Участники встречи отметили, что в реализации совместной программы борьбы с преступностью в городе с особым статусом и режимом функционирования требуется комплексный подход, совершенствование совместной стратегии и тактики взаимодействия.

По итогам обсуждения начальник департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан и начальник Управления МВД России на комплексе «Байконур» Алексей Кузьмин утвердили совместный план по проведению организационно-правовых мероприятий на территории города Байконура на 2021 год.

В ходе рабочей поездки Бекторе Султан провел оперативное совещание с участием личного состава представительства МВД РК в городе Байконуре. С отчетом об итогах 2020 года и планах дальнейшей работы выступил начальник представительства МВД РК в городе Байконуре Алтынбек Ахметов.

Начальник департамента поручил начальнику представительства усилить меры по охране общественного порядка, защите конституционных прав граждан, недопущению коррупции среди личного состава. Кроме того, были затронуты вопросы соблюдения сотрудниками полиции необходимых санитарно-эпидемиологических требований и карантинных мер в борьбе с коронавирусом.



