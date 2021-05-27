Казахстанские и российские специалисты обсудили сотрудничество в вопросах биологической безопасности
В рамках мероприятия стороны провели содержательный обмен мнениями о положении дел в области обеспечения биологической безопасности на евразийском пространстве. В фокусе обсуждения были вопросы сотрудничества в предупреждении вспышек инфекционных заболеваний и совместного противодействия биологическим угрозам.
Стороны отметили настрой на конструктивный диалог по вопросам биологической безопасности в полном соответствии с привилегированным, союзническим характером отношений между нашими государствами.
Делегации подтвердили заинтересованность в расширении договорно-правовой базы по указанным вопросам, отметили значительный прогресс в согласовании проекта двустороннего меморандума о сотрудничестве в области биологической безопасности.
Российские специалисты в очередной раз посетили объекты Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, в том числе Центральную референтную лабораторию.
По итогам очередного раунда консультаций стороны договорились продолжить взаимодействие по всем пунктам общей повестки дня.