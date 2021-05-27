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    10:52, 27 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанские и российские специалисты обсудили сотрудничество в вопросах биологической безопасности

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Очередные казахстанско-российские межведомственные консультации по вопросам биологической безопасности прошли сегодня в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

    В рамках мероприятия стороны провели содержательный обмен мнениями о положении дел в области обеспечения биологической безопасности на евразийском пространстве. В фокусе обсуждения были вопросы сотрудничества в предупреждении вспышек инфекционных заболеваний и совместного противодействия биологическим угрозам.

    Стороны отметили настрой на конструктивный диалог по вопросам биологической безопасности в полном соответствии с привилегированным, союзническим характером отношений между нашими государствами.

    Делегации подтвердили заинтересованность в расширении договорно-правовой базы по указанным вопросам, отметили значительный прогресс в согласовании проекта двустороннего меморандума о сотрудничестве в области биологической безопасности.

    Российские специалисты в очередной раз посетили объекты Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, в том числе Центральную референтную лабораторию.

    По итогам очередного раунда консультаций стороны договорились продолжить взаимодействие по всем пунктам общей повестки дня.


    Теги:
    МИД РК Безопасность Алматы Внешняя политика Казахстана Россия Интеграция и партнерство
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