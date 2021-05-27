Казахстанские и российские специалисты обсудили сотрудничество в вопросах биологической безопасности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Очередные казахстанско-российские межведомственные консультации по вопросам биологической безопасности прошли сегодня в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

В рамках мероприятия стороны провели содержательный обмен мнениями о положении дел в области обеспечения биологической безопасности на евразийском пространстве. В фокусе обсуждения были вопросы сотрудничества в предупреждении вспышек инфекционных заболеваний и совместного противодействия биологическим угрозам.

Стороны отметили настрой на конструктивный диалог по вопросам биологической безопасности в полном соответствии с привилегированным, союзническим характером отношений между нашими государствами.

Делегации подтвердили заинтересованность в расширении договорно-правовой базы по указанным вопросам, отметили значительный прогресс в согласовании проекта двустороннего меморандума о сотрудничестве в области биологической безопасности.

Российские специалисты в очередной раз посетили объекты Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, в том числе Центральную референтную лабораторию.

По итогам очередного раунда консультаций стороны договорились продолжить взаимодействие по всем пунктам общей повестки дня.