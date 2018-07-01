Казахстанские и российские медучреждения будут одновременно работать на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На комплексе «Байконур» теперь будут одновременно функционировать российские и казахстанские медицинские организации, а также органы государственного санитарно-эпидемического надзора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazembassy.ru.

Соответствующий протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством РК о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса «Байконур» был ратифицирован Госдумой РФ 25 июля.

Выступая с содокладом, первый заместитель председателя думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин напомнил коллегам, что комплекс «Байконур» был арендован Россией у Казахстана и состоит из двух частей - города и одноименного космодрома. В городе Байконуре проживает около 76 тысяч человек, из них около 60% - граждане Казахстана, а около 37% - граждане России.

«Глава администрации Байконура назначается указами Президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе, городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Казахстан имеет на комплексе специального представителя Президента и Представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми министерствами», - отметил парламентарий.

По его мнению, бюджету не нужно экономить на предстоящих медрасходах в связи с ратификацией протокола.

«Он нужен для того, чтобы дать возможность оказывать медпомощь в рамках наших договоренностей. Документ создает также и дальнейшие условия для взаимосвязи и сотрудничества по использованию космодрома «Байконур», от чего России никак нельзя отказываться», - уверен Затулин.