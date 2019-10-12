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Казахстанские и иностранные дипломаты приняли участие в акции по посадке деревьев

12 Октября 2019 12:19
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Казахстанские и иностранные дипломаты приняли участие в акции по посадке деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские и иностранные дипломаты приняли участие в масштабной акции по посадке деревьев, которая прошла по всей стране. В акции приняли участие более 150 человек, из них около 70 представителей дипломатического корпуса, которые пришли также со своими членами семей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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В столице для озеленения были выбраны разные площадки, в частности Ұлы дала, улица Чингиза Айтматова, сквер у монумента в честь 25-летия независимости Казахстана и Ботанический сад, где высадили такие деревья, как сосна, береза, ясень, тополь, липа, сирень, клен и яблоня.

На участке, закрепленном за внешнеполитическим ведомством, глава МИД Мухтар Тлеуберди поблагодарил сотрудников министерства, дипломатический корпус, откликнувшихся на призыв принять участие в акции по озеленению столицы, и вместе с участниками акции высадил несколько деревьев. При этом выразил надежду, что подобные акции будут проводиться регулярно, поскольку очень важно сообща сделать наш город зеленым и цветущим.

Поблагодарить дипломатов на мероприятие приехал также аким столицы Алтай Кульгинов.

Участие в акции по посадке деревьев – это не только уникальная возможность внести свой личный вклад в экологическое будущее Нур-Султана, но и социально значимая деятельность, объединяющая горожан.







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Ключевые слова: МИД РК, Нур-Султан, Экология, Акимат, Общество,
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